長野県警が、16歳未満の少女と性行為をしたとして、不同意性交の疑いで同県箕輪町の学童クラブ元指導員の男性（75）を書類送検したことが23日、分かった。長野地検が明らかにした。19日付。箕輪町教育委員会は昨年12月、指導員が少女を自宅に呼び出し性行為をしたとして、懲戒免職処分とした。指導員は元中学教諭で、少女とは定年後に勤務した学童クラブで面識があったという。