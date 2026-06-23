自民党はけさ、「副首都構想」の具体化に向けた法案の審査をおこなう会合を開き、「大阪都構想」を念頭にした一部の規定を削除する修正案を了承しました。高市総理はきのう、日本維新の会の吉村代表との会談で、「副首都法案」をめぐって自民党内で異論が出ている規定の一部を修正するよう求めました。具体的には▼「大阪都構想」を念頭に特別区の導入に関する賛否を問う住民投票を道府県全域で実施できるとした規定を削除すること