勝利したノルウェーのストーレ・ソルバッケン監督が、試合終了とともにスタンドへ一目散に駆け上がり、サポーターのまっただ中で勝利の喜びを全力で表現する姿がありました。28年ぶりにＷ杯本大会に臨むノルウェーは、この日もアーリング・ハーランド選手の2ゴールなどで攻撃陣が躍動。セネガルに3-2で勝利しました。これでグループステージI組で2連勝を飾り、決勝トーナメント進出も決定。ノックアウトステージへ進出するのも28年