フランス・エッフェル塔付近のトロカデロ広場＝20日/Sarah Meyssonnier/Reuters（CNN）欧州で2カ月のうちに2度目となるヒートドーム現象が発生し、うだるような暑さに見舞われている。気温は40度を上回り、大陸の広範囲が危険な状況となっている。フランスは公共の場での飲酒を禁止し、スペインはワールドカップ（W杯）観戦を楽しむファンゾーンを閉鎖。英国では6月気温の最高記録を更新するとみられている。22日にはアイルランド