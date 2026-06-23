北中米Ｗ杯１次リーグＩ組第２戦（２２日＝日本時間２３日、米国・ニューヨーク）、ノルウェーはセネガルに３―２で勝利した。１６日のイラクとの初戦で前半に２点をマークし、鮮烈なＷ杯デビューを果たしたノルウェー代表ＦＷアーリング・ハーランド（２５＝マンチェスター・シティー）だが、この日はエンジンがかかるまでに時間を要する。前半４３分に、途中出場のＤＦマルクス・ホルムグレンペデルセン（トリノ）が先制弾