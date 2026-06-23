ヒット曲「夏の日の１９９３」「ガラス越しに消えた夏」など、時代を超えて愛される名曲の数々を手掛けた作詞家、故・松本一起さんが遺した未発表詞が、新たな形で令和の音楽シーンに届けられている。先日、その第１弾となる楽曲「今がここにある」が配信リリースされた。プロデュースを務めるのは、生前に松本さんのマネジャーとして長年活動をともにした菅野恵子氏。菅野氏は松本さんから約２００曲もの未発表詞を託されてお