ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日、開幕した。レースに先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場選手５２人が意気込みを明かした。西山貴浩（３９＝福岡）が選手紹介で天敵・峰竜太を挑発した。マイクの前に立った西山は「最近、アロハをやってくれと言われているので最初で最後のアロハを…」と峰のトレードマークでもアロハポーズを行うことを力強く宣言した。しかし「せーのっ」とい