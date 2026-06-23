【「三国志 BOND」アーリーアクセス版】 7月14日配信 価格：800円（買い切り） プレイ人数： 1～2人（オンライン対戦対応） ゲラッパは、Steam用デッキ構築型ローグライト軍勢バトル「三国志 BOND」のアーリーアクセス版を7月14日に配信開始する。価格は800円（買い切り）。 また、体験版「三国志 BOND 盤上演武体験版」の