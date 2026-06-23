ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２２日（日本時間２３日）に本拠地トロントでのアストロズ戦に「６番・三塁」で先発出場し、２回に２試合連続本塁打となる１７号を放ち、３打数２安打１打点、１得点だった。打率２割３分４厘。チームは４―２で競り勝ち、２連勝。本拠地ロジャーズ・センターのファンが騒然となったのは０―１の２回だ。相手右腕ブラウンのフルカウントからの６球目、内角高めの９２・５マイル（約１