敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり今季17号先頭打者アーチを放った。その15分後にドジャース公式Xが投稿した一文がファンの話題を呼んでいる。あっという間にスタンドインした。初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、打球速度112.8マイル（約181.5