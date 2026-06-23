泣きもせず立ち上がるこむぎくん。すると先住猫さんはすっと身を低くして…。もしかして、またこむぎくんを背中に乗せてあげようとしているのでしょうか？血のつながりはないのに、なんだか本当の親子みたいな関係性が素敵なふたりなのでした。 投稿には2.9万いいねが付き、「先住猫というか親子やろ？」「落っこちた後の対応が優しい」「ひたすらに可愛い」「お願いなので、これからこの2人の絡みをたくさん見せてください…