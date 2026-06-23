ゆったりくつろいでいた先輩猫に、しつこく絡みにいく子猫。すると、我慢の限界が来た先輩猫が……。思っていた以上に"激おこ"な先輩猫さんの様子は、記事執筆時点で89万回以上も再生され、「めっちゃ溜まってたんだろうな」「めっちゃキレてるwww」などの声が寄せられました！ 【動画：子猫にしつこく絡まれる先輩猫→『我慢の限界』に達した結果…衝撃の光景】 先輩にしつこく絡む子猫 TikTokアカウント「@nekodesu_cat