猫の寿命に悪影響を与える親バカ行為3選 愛情のつもりでしていることが、猫にとっては逆効果になっているかもしれません。 ここでは、特に注意してほしい3つの行為を具体的に紹介します。愛猫の健康を守るために、まずは自分の習慣を振り返ってみましょう。 1.やたらと食べ物を与える 愛猫が足元にスリ寄ってきてニャーンと鳴けば、「欲しがるから」とおやつを増やし、人の食事中にきた猫に「おすそわ