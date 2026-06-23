アレルギーは特定の物質(アレルゲン)が体内に入ってきた際、本来は無害であるにもかかわらず免疫反応が過剰反応してしまう現象です。代表的なアレルゲンにはスギ花粉や乳製品、ネコまたはイヌの体毛などがありますが、時には意外なものがアレルギー反応を引き起こすケースもあります。科学系メディアのLive Scienceは、不妊に悩んでいた女性がまれな「精液アレルギー」だったという事例を紹介しました。Case report: Human seminal