福岡市中心部で整備が進む、屋内型としては国内最大級のスケートボード場が、ことし10月30日に開業することが決まりました。■福岡市・高島市長「ボートレース福岡では新たな施設が登場します『ボートレース福岡天神ストリートパーク』です」福岡市の高島市長は23日の定例会見で、福岡市中央区で整備を進めるスケートボード場などの新たな施設の名称を『ボӦ