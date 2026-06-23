認定通知書の交付式高松市亀井町百十四銀行本店 女性の健康支援に取り組む企業として中四国地方で初めて、高松市の百十四銀行が国から認定されました。 香川労働局の友住弘一郎局長が23日、百十四銀行の岩根正明常務執行役員に「えるぼしプラス」の認定通知書を手渡しました。 「えるぼしプラス」は女性の活躍推進に取り組む企業を国が認定する「えるぼし」に、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい制