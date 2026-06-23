福岡市で23日、JR九州の株主総会が開かれました。JR九州の株主総会は23日午前10時から、福岡市内のホテルで始まりました。7万人余りがインターネットと書面で議決権を行使し、23日午前9時50分の時点で約230人が会場を訪れました。古宮洋二社長は、株式の上場からことし10月で10年を迎えることから、今年度が最も重要であるとして「グループの総力を挙げて取り組むとともに持続的な成長に向けて挑戦し続ける」と強調