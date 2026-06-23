黒川想矢（C）2026「免許返納!?」製作委員会 俳優の黒川想矢が、舘ひろし主演映画『免許返納!?』（公開中）に出演。南条（舘ひろし）との出会いによって人生が大きく変わる少年・来宮亮を演じる。『怪物』や『国宝』で注目を集める黒川は自身初のコメディ映画作品に、「現場の雰囲気も明るくて、幸せな現場でした」と撮影当時を振り返った。「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られるダンディな一面を見せ、