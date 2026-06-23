6月19〜21日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『Michael／マイケル』が、週末金土日動員48万6000人、興収7億9950万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計では、動員168万人、興収27億円を突破した。マイケル・ジャクソンの命日である6月25日からは、応援上映が全国でスタート。翌26日からは、洋画史上初となる副音声付上映の開催も決定しているなど、まだまだ旋風は続きそうだ。【写真