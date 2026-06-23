ST George Cityへ移籍するピーダーセン世穏ら2人がリストから抹消された日本サッカー協会（JFA）は6月23日、最新の移籍リストを発表した。ヴァンラーレ八戸の脇坂崚平と鏑木瑞生が新たにリストへ登録され、6選手の名前が掲載されている。移籍リストに登録された選手は、いずれのクラブとも移籍に関する交渉を行うことができる。今回新たに登録された脇坂と鏑木は、ともに八戸を最終所属としており、契約終了日は6月30日となっ