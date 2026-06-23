タレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、ＴＯＫＹＯＦＭ「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜・深夜０時）を７月４日からスタートさせる。このほど、都内の同局で初回収録に参加し、父の俳優・岸谷五朗、母でロックバンド「プリンセスプリンセス」のボーカルとして人気を集めた岸谷香に言及した。蘭丸にとって、初のラジオ冠番組。この日は２本撮りで約１時間４０分収録に参加し、最後には「あえて触れますが…」と前