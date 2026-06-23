日本代表公式アカウントが鈴木と板倉のメキシコから米国への移動写真を公開サッカー日本代表の公式Xアカウントが、メキシコから米国への移動時の写真を公開した。選手たちの装いにファンからは「この白い帽子かっこいいね」と反響を呼んでいる。アカウントでは、移動を示す絵文字とともに「最高の景色を」のハッシュタグを添えて、GK鈴木彩艶とDF板倉滉の写真を投稿した。次戦へ向けた移動のなかで見せた選手たちの明るい表情