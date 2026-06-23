ＴＯＫＹＯＦＭ「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜・深夜０時）を７月４日からスタートさせるタレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、このほど都内の同局で初回収録に挑んだ。岸谷にとってラジオの冠番組は初めて。今年１月１日、Ｘに投稿した今年の目標の一つに「ラジオＭＣ」と掲げており、夢がかなった形だ。リラックスした雰囲気で収録に参加し、「２４時台がいいよね。２０時台だと危なっかしい。２３時台は桑田