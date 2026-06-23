タレント、インフルエンサーの岸谷蘭丸が、ＴＯＫＹＯＦＭ「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜・深夜０時）を７月４日からスタートさせる。このほど、都内の同局で初回収録を行った。岸谷が報道陣の囲み取材に応じるのは、今回が初めて。写真撮影時にはカメラマンの様々なポーズの要求にも応じ「フラッシュ早いですね」「芸能人の皆さんは、よく『まぶしい！』ってならないですね」「これはどこに掲載されるんですか？」