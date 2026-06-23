女優の松井玲奈が、今秋放送開始予定のＮＨＫ総合「夜ドラ『青の花器の森』」（月〜木曜・後１０時４５分）に主演することが２３日、発表された。小玉ユキさんの人気コミックのドラマ化。長崎県波佐見町の焼き物づくりが紡ぎ出す、日常が愛（いと）おしくなる大人のラブストーリーとして描く。波佐見で生まれ育ち、絵付け職人として働く青子（あおこ）のもとに、ある日、フィンランドから孤高の陶芸家・龍生（たつき）がや