☆中日―ＤｅＮＡ（１８：００・岐阜）中日＝マラー、ＤｅＮＡ＝入江巨人との３連戦を２勝１敗で勝ち越した最下位の中日。２３日は岐阜のぎふしん長良川球場でＤｅＮＡと対戦する。中日が岐阜（ぎふしん長良川球場）で試合をするのは昨年４月８日の広島戦（１△１）以来。勝てば２４年８月のＤｅＮＡ戦（６〇２）以来となる。だが、６月だけは鬼門の場所だ。中日が６月に岐阜（同）で試合を行ったのは年・月・日スコア