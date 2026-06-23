フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は２３日、サッカーの北中米Ｗ杯でＦＩＦＡランク１位で前回覇者のアルゼンチンが同２４位のオーストリアと対戦し、２―０で下し２連勝で１次リーグ突破を決めたことを報じた。この試合でＦＷメッシが２得点を決め、Ｗ杯通算得点を単独トップの１８とした。スタジオでＭＣの「バナナマン」設楽統は、メッシについて「すごいですね」と絶賛し「メッシ、すごいの