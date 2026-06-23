◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場ジュタ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）は、馬場開場直後の朝一番に登場。古川奈穂騎手（レースは坂井瑠星騎手）が乗って、ウッドコースを１周した。久保助手は「フェリーで暴れたりしたけど、無事に函館にたどり着きました。今朝も元気ですよ」と笑みを浮かべた。昨年の皐月賞１２着後、骨折もあって１１か月