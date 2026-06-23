フジテレビ系恋愛リアリティー番組「テラスハウス」の出演で注目を集めた今井華が、最新ショットを披露した。インスタグラムのプロフィル欄では「料理家」と肩書を紹介している今井。２０２４年１０月に自身がプロデュースする食ブランド「はなのさと」をオープンし、これまでレトルトカレー、冷凍餃子、おせち、オリジナルスパイスなど数々の商品を展開してきた。２３日までに自身のインスタグラムを更新し「もうすぐ発売の