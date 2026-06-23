愛媛・新居浜市で2026年に入って以降、半径150メートルの範囲内で不審火が5件相次いでいる。19日未明には農業用倉庫が全焼し、住民からは不安の声が上がっている。警察は、放火の可能性も含めて捜査している。2026年に入って以降同じエリアで不審火5件愛媛・新居浜市内の半径150メートル以内で不審火が5件も相次ぎ、地域住民の間に不安が広がっている。地域住民：犯罪的な火災だから、どうしても気になります。目撃者：これはやば