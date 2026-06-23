タレントの加藤綾菜（38）が23日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）にゲスト出演。バッシングを乗り越えられた夫・加藤茶の言葉を明かした。綾菜は11年、45歳年上の茶と結婚。当時年の差婚が批判され「初めは幸せになると思ったのに、幸せだったのは初めの数カ月で。ものすごいバッシングが始まるわけなんですけど」と振り返った。綾菜は「（心が）折れてはないですけど、体重が14〜15キロぐらい落