Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓の第2試合が6月22日に行われ、高宮まり（KONAMI麻雀格闘倶楽部・連盟）が見せた愛らしい所作がファンの心を鷲掴みにした。対局中に点数を誤申告した際、両手を合わせる“ごめんなさいポーズ”を披露。そのあまりの可愛らしさに、多くの視聴者が悶絶する一幕があった。【映像】高宮まり、かわいい「ごめんなさい！」ポーズ（別カット）高宮は第1