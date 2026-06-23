【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 2ー0 オーストリア代表（日本時間6月23日／ダラス・スタジアム）【映像】メッシ、“5人の壁”を打ち破る“スライディング弾”→選手が倒れ込んだ瞬間アルゼンチン代表のリオネル・メッシともなれば、数的不利の状況すら関係ないようだ。1人で5人のオーストリア代表選手を相手にしながらもゴールを奪取。その際に見せたオーストリア代表選手たちのリアクションがネットで話題になってい