東南アジア・ラオスの洞窟で2026年5月、住民7人が取り残される事故が起きた。世界から集結した精鋭ダイバーたちにより5人が救出されたが、過酷な自然の前に、残る2人の捜索は打ち切られた。現場に入った日本人ダイバーの証言からは、命懸けの救出の舞台裏と、日本に突きつけられた課題が見えてきた。突然届いたSOSと国際救助ダイバーの集結5月末、水中探検家・伊左治佳孝さんのもとに、フィンランド人ダイバーから1通のメッセージ