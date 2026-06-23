俳優寺島進（62）が、22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。「飲み方がきれい」だったサッカー選手について語った。この日は同じ事務所に所属する昭和歌謡グループ、SHOW−WAの青山隼とトーク。青山は元Jリーガーで、28歳で引退後は俳優に転身した異色の経歴を持つ。寺島は「青山、でも20代で辞めたんだな。三浦カズさんはだってもう…50代か？でもやってんだもんな」と、59歳の現在もJ3福島で活