アメリカのトランプ大統領はイランが合意を順守しなければ、軍事行動も選択肢にあると牽制しました。イランが受け入れを否定している核施設への査察は当然、必要だと強調しています。【映像】トランプ氏「私はやるべきことをやるまでだ」トランプ大統領「そうなるとは思わないが、イランが合意を守らなかったり、不適切な行動をしたら、私はやるべきことをやるまでだ」トランプ大統領は22日、イランが再封鎖を主張していたホル