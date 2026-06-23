気象庁は23日午前11時35分、台風7号に関する気象解説情報を出した。台風第7号は、フィリピンの東を北上し、25日から27日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みで、沖縄地方の沿岸の海域では大しけとなる見込みだとしている。また、台風の進路等によっては、暴風や警報級の大雨、高潮となるおそれがあるとして注意を呼びかけた。気象概況非常に強い台風第7号は、23日9時にはフィリピンの東の北緯18度55分、東経125度10分にあって、1時