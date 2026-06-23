男性5人組グループ「ゴスペラーズ」酒井雄二が23日、公式Xを通じ、毎年開催してきたファンクラブ会員向け企画「酒井的梨店」の開催を今年は見送ると発表した。発送に必要な資材の供給見通しが不透明と説明した。酒井的梨店は、酒井の実家である梨農園で作られた梨が、ファンクラブ会員向けに期間限定で販売される夏の恒例企画。毎年親しまれてきた。この日、酒井はXでパソコン関連機器やメモリなどの価格高騰に触れ、昨今の