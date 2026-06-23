タレントつるの剛士（51）が23日までにXを更新。80年代にCMで一世風靡した、今や激レアとなった名車の写真とともに「分かります？」とポストし、反響を呼んでいる。小峠英二がゲストと憧れの名車に試乗する番組BSフジの「小峠英二の試乗最高！」に出演したつるのは、収録時の写真を添付した上で「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります？）に乗って小峠くんとドライブ」とポストした。写真に写っていたのは、80年代