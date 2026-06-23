地震で発生する電気火災を防ぐのに有効とされる「感震ブレーカー」の全世帯への導入を目指し、防災担当大臣が東京都内のホームセンターを視察しました。【映像】「感震ブレーカー」の説明を受ける赤間大臣赤間二郎大臣は、都内のホームセンターを訪れ、揺れを感知し自動でブレーカーを落とす「感震ブレーカー」などの防災グッズについて説明を受けました。実際に「感震ブレーカー」を揺らして電気が止まる様子を再現できるコ