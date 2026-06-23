沖縄は6月23日、住民を巻き込み20万人あまりが犠牲となった沖縄戦の組織的な戦闘が終結したとされる「慰霊の日」です。糸満市摩文仁の平和祈念公園では、追悼式が執り行われます。沖縄戦最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和祈念公園では、民間人や軍人、国籍を問わず戦没者の名前が刻まれた平和の礎に、朝早くから戦争体験者や遺族などが訪れ、亡き肉親を思い、手を合わせていました。当時5歳だった宮城勝子さん（87）：おばぁ