JR東海が着工を目指すリニア中央新幹線静岡工区について、静岡県の鈴木康友知事は23日の県議会で、住民説明会の状況などを踏まえ「着工判断に必要な材料は着実に整いつつあり、それほど遠くない時期に考えを示せる」と述べた。