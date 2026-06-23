気象庁は先ほど台風8号が発生したと発表しました。今後、小笠原諸島や伊豆諸島に影響する恐れがあります。【映像】台風8号発生 伊豆・小笠原諸島に接近の可能性きょう23日の午前9時にマリアナ諸島付近で台風8号が発生しました。現在は太平洋高気圧に沿って西へと進んでいますが、今後、Uターンし関東の南の海上を東へと進む見通しです。このため、小笠原諸島や伊豆諸島は週末にかけて風や波の影響が出る恐れがあります。今