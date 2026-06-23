鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子の行方が分からなくなってから23日で3日目です。警察と消防による捜索が続くなか、男の子の両親はNNNの取材に、「一刻も早く見つかってほしい」と苦しい胸の内を明かしました。行方がわからなくなっているのは、熊本県八代市の田中嶺臣さん（5）です。警察と消防によりますと、嶺臣さんは21日、家族と鹿児島県霧島市の「かれい川の湯」を訪れ、家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行っ