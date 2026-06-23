◇ア・リーグブルージェイズ−アストロズ（2026年6月22日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に「6番・三塁」で先発出場し、2戦連発17号を放つなど3打数2安打、1本塁打、1二塁打、1打点と勝利に貢献。チームは2連勝で5月29日オリオールズ戦以来24日ぶりに勝利5割に復帰した。「okamoto」の活躍はトロントのファンの心を揺さぶっている。打席に入る前に毎打席