【フィラデルフィア（米ペンシルベニア州）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｉ組のノルウェー（世界ランキング３１位）はセネガル（同１５位）に勝ち、決勝トーナメントに駒を進めた。（世界ランキングは１１日時点）ノルウェー３―２セネガルノルウェーが２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半終盤、こぼれ球を拾ったペデルセンが決めて先制。後