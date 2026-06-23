富山市月岡の住宅団地で下水管が40年以上管理されずに放置されていたいわゆる「不明管」について、地下水を応急的に止めてマンホールと管の接合部の隙間を埋める作業が行われています。富山市月岡の住宅団地で見つかった「不明管」は、一部で地下水とみられる水が流れ込んでいるのが確認されています。きょうは県の調査で流入がみつかった2か所のマンホールで、ゴム製の止水具を不明管の中で膨らませ地下水を応急的に