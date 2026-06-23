俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）がパーソナリティーを務めるTOKYO FMの新番組「岸谷蘭丸の丸くおさまらない話」（土曜深夜0時）が7月4日からスタートする。このほど都内の同局で初回収録を行い、取材に応じた。番組では丸くおさめられない日々のモヤモヤや割り切れない感情をシェア。正論や論破でなく、等身大の姿でリスナーに共感し寄り添う。報道陣による単独囲み取材も初めて。将来