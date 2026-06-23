高市政権が掲げる17の戦略分野への官民投資で、半導体には、2040年度までに68兆円が投資される計画であることがわかりました。【映像】ボクシングをするロボット関係者によりますと、2040年度までに、データセンターや自動車といった産業に不可欠な半導体の研究開発や人材育成などに、官民で68兆円が投資される計画です。投資による経済波及効果は、443兆3000億円に上るとしています。また、AIでロボットなどを自律的に動か