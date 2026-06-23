X（旧Twitter）で話題になっているのは、お散歩に対して両極端な反応を見せたわんこたちの姿。その様子は記事執筆時点で29万7000回を超えて表示されており、「顔の差ｗｗｗ」「睨みすぎで草」「どっちも可愛い」などのコメントの他、1万6000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『お散歩大好きな犬』と『大嫌いな犬』→一緒に出かけたときの顔を比較したら…とんでもなく差がある表情】 表情の差に爆笑♪ X